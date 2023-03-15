Россияне вывозят награбленное из Херсонской области в сторону Крыма, зафиксировано движение колонны

Российские оккупанты усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах Херсонской области. Награбленное имущество вывозят в сторону Крыма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданскими на временно оккупированной территории Херсонской области.
"После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточения противника, и как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей", - пишет пресс-служба.
14 марта была зафиксирована колонна оккупантов с награбленным имуществом, которая двигалась в сторону Крыма.
В частности, в другом населенном пункте Херсонской области враг проводит контр-диверсионные мероприятия. Чтобы оправдать свои действия, оккупанты обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне ужесточили фильтрационные меры в Херсонской области среди гражданских из-за подозрения в помощи нашим воинам.
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