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Росіяни вивозять медобладнання з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей

Фото: Росіяни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові вивозять майно з медичних закладів та державних установ окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупаційні "адміністрації" тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей масово припиняють свою діяльність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документацію, оргтехніку та інше майно українських державних установ, в яких раніше розміщувались окупанти, вивозять до РФ.

"Частина колаборантів з сім’ями також вже виїхали на територію РФ. Все це відбувається під виглядом так званої "евакуації", - додали в ЦНС.

Крім цього, загарбники також вивозять медичну апаратуру із лікарень на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 травня, російські загарбники розпочали "евакуацію" з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області до Бердянська. Вивозять передусім дітей з батьками, освітян та інших працівників бюджетної сфери.

Російські окупанти планують "евакуювати" працівників тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції. Мова йде про близько 3100 осіб.

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