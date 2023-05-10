RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вывозят медоборудование из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей

Фото: Россияне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные вывозят имущество из медицинских учреждений и учреждений оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупационные "администрации" временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей массово прекращают свою деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документацию, оргтехнику и другое имущество украинских государственных учреждений, где ранее размещались оккупанты, вывозят в РФ.

"Часть коллаборантов с семьями также уже выехали на территорию РФ. Все это происходит под видом так называемой "эвакуации", - добавили в ЦНС.

Кроме того, захватчики также вывозят медицинскую аппаратуру из больниц на временно оккупированной территории.

Напомним, что в понедельник, 8 мая, российские захватчики начали "эвакуацию" из города Каменка-Днепровска Запорожской области в Бердянск. Вывозят прежде всего детей с родителями, педагогами и другими работниками бюджетной сферы.

Российские кафиры планируют "эвакуировать" работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции. Речь идет об около 3100 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьЗапорожская областьВойна в Украине