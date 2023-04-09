Депортованих в РФ дітей карають за відмову співати гімн Росії, - Герасимчук

Українські діти, які були депортовані з Росії, повернулися до своєї країни зі страшними історіями про побиття та інші форми насильства за відмову виконувати російський гімн і за згадки про свою українську національність.

Про це повідомила радниця-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає РБК-Україна з посиланням на її виступ на телемарафоні.

За її словами, діти, які повертаються з Росії, оповідають про страшні умови утримання, в яких їм доводиться перебувати. Вони стверджують, що були побиті і піддавалися іншим формам насильства тільки за те, що вони не хотіли співати російський гімн, відмовлялися виконувати російські традиції та ставили на перший план свою українську національність.

“Взагалі, це залежить від місць їх розташування, бо когось навіть били... за те, що вони згадували постійно, що вони українці, за те, що вони відмовлялися співати російський гімн, що вони відмовлялися вставати під час російського гімну, що вони відмовлялися співати щоранку "Росія, вперед" тощо”, - сказала вона.

Дар’я Герасимчук зазначила, що у Росії відбувається тотальна русифікація українських дітей. Вона вказала на те, що дітей налаштовують проти їхніх батьків, переконуючи їх, що їхні рідні від них відмовилися і їм не варто повертатися до України.