Россияне вывозят детей из оккупированных регионов в РФ на "образовательные программы"

Россияне организовали так называемые "образовательные программы" для детей с временно оккупированных территорий. Цель таких учений - пропаганда и ассимиляция молодого поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупационная администрация продолжает проводить политику геноцида украинской нации на временно захваченных землях. Для этого россияне активно промывают мозги детям на ТОТ, что является признаком геноцида, ведь такая политика направлена на изменение самоидентификации целого поколения", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, враг запустил дополнительные "фонды", которые будут заниматься вывозом детей из региона в РФ на так называемые "образовательные программы".

"Одним из таких фондов является "Дети донбасса", куратором которого является сенатор Совета Федерации Дарья Лантратова. Также к вывозу детей и дальнейшей промывке мозгов присоединились фонды "Моя родословная" и "Фонд помощи детям имени Примакова". Первый именно и был создан для идеологической обработки и продвижения роспропаганды", - указано в сообщении.