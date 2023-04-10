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Мешканцям окупованих територій погрожують забирати дітей, якщо не братимуть паспорти РФ, - Сили оборони

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Понеділок 10 квітня 2023 03:48
Мешканцям окупованих територій погрожують забирати дітей, якщо не братимуть паспорти РФ, - Сили оборони Фото: на окупованих територіях жителям погрожують вилученням дітей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях на Таврійському напрямку росіяни проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що це стосується дітей шкільного віку.

"Погрожують людям, які мають дітей шкільного віку, що замість атестата у них заберуть дітей, якщо вони не будуть отримувати паспорти", - заявив Дмитрашківський.

Також він зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вишукують партизанів після того, як ЗСУ знищили там склади та техніку.

Нагадаємо, що росіяни застосовують покарання до викрадених дітей, які відмовляються співати гімн РФ.

Також днями Нацполіція створила додаток для пошуку викрадених РФ дітей.

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