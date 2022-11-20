Росіяни вивезли сотні колаборантів з Херсонської та Запорізької областей в Крим

Окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей півтисячі колаборантів разом з членами їхніх родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Усі зрадники втекли під проводом загарбників до Криму, де їх розселили у двох пансіонатах Севастополя. Більшість з них переховуються на півострові від кримінальної відповідальності. "Проте ніхто зі зрадників не уникне відповідальності за свої діяння", - наголошує Центр.