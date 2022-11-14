Окупанти вивозять своїх із Залізного Порту до Скадовська, - ЦНС

Російські окупанти евакуювали із Залізного Порту у Херсонській області родини російських працівників, яких завезли до регіону через відмову місцевих мешканців співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Близько 50 росіян із родинами були вивезені до Скадовська, який теж розташовано у межах Херсонської області. Росіяни квартирували у пансіонатах, захоплених агресорами ще на початку окупації курортного селища.

Після поразки у битві за Херсон росіяни намагаються налагодити роботу своєї адміністрації в Генічеську.

"Але новий "центр окупації" регіону теж лише тимчасовий, адже звільнення Генічеська - це справа часу", - зауважили у ЦНС.