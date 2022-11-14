ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вивозять своїх із Залізного Порту до Скадовська, - ЦНС

Новость на русском →
Україна, Понеділок 14 листопада 2022 18:33
Окупанти вивозять своїх із Залізного Порту до Скадовська, - ЦНС Фото: посіпак російських окупантів вивезли до Скадовська Херсонської області (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти евакуювали із Залізного Порту у Херсонській області родини російських працівників, яких завезли до регіону через відмову місцевих мешканців співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Близько 50 росіян із родинами були вивезені до Скадовська, який теж розташовано у межах Херсонської області. Росіяни квартирували у пансіонатах, захоплених агресорами ще на початку окупації курортного селища.

Після поразки у битві за Херсон росіяни намагаються налагодити роботу своєї адміністрації в Генічеську.

"Але новий "центр окупації" регіону теж лише тимчасовий, адже звільнення Генічеська - це справа часу", - зауважили у ЦНС.

Раніше повідомлялось про евакуацію колаборантів та їхніх родин з Нової Каховки.

Крім того, окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 км углиб області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні