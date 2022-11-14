Окупанти вивозять своїх із Залізного Порту до Скадовська, - ЦНС
Російські окупанти евакуювали із Залізного Порту у Херсонській області родини російських працівників, яких завезли до регіону через відмову місцевих мешканців співпрацювати з ворогом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Близько 50 росіян із родинами були вивезені до Скадовська, який теж розташовано у межах Херсонської області. Росіяни квартирували у пансіонатах, захоплених агресорами ще на початку окупації курортного селища.
Після поразки у битві за Херсон росіяни намагаються налагодити роботу своєї адміністрації в Генічеську.
"Але новий "центр окупації" регіону теж лише тимчасовий, адже звільнення Генічеська - це справа часу", - зауважили у ЦНС.
Раніше повідомлялось про евакуацію колаборантів та їхніх родин з Нової Каховки.
Крім того, окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 км углиб області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.