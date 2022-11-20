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Россияне вывезли сотни коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей в Крым

Фото: россияне вывозят своих прихвостней в Крым вместе с их семьями (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей полтысячи коллаборантов вместе с членами их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Все предатели скрылись под руководством захватчиков в Крыму, где их расселили в двух пансионатах Севастополя. Большинство из них скрываются на полуострове от уголовной ответственности.

"Однако никто из предателей не уйдет от ответственности за свои деяния", - отмечает Центр.

Недавно РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты эвакуировали из Железного Порта в Херсонской области семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных жителей сотрудничать с врагом.

Колаборанты в Каховке Херсонской области объявили так называемую "эвакуацию". Предатели призывают жителей уехать в Краснодарский край России.

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колаборантКрим