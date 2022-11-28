Росіяни вивезли з Нової Каховки колаборантів, - Центр спротиву

Російські загарбники вивезли з міста Нова Каховка, що у Херсонській області, всіх колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як інформує місцеве підпілля, виїхали не лише ті, хто обіймав посади в окупаційній адміністрації, а й ті, хто брали участь у рейдах проти цивільних, а також залякували та примушували людей до співпраці з ворогом.

"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення - це справа часу", - зазначили у Центрі.

Водночас там закликали місцевих мешканців залишити Нову Каховку до моменту деокупації міста Збройними силами України.