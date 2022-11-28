Россияне вывезли из Новой Каховки коллаборантов, - Центр сопротивления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как информирует местное подполье, выехали не только те, кто занимал должности в оккупационной администрации, но и те, кто принимал участие в рейдах против гражданских, а также запугивал и заставлял людей к сотрудничеству с врагом.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его увольнение - это дело времени", - отметили в Центре.

В то же время, там призвали местных жителей покинуть Новую Каховку до момента деоккупации города Вооруженными силами Украины.