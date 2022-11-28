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Россияне вывезли из Новой Каховки коллаборантов, - Центр сопротивления

Фото: Россияне вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики вывезли из города Новая Каховка в Херсонской области всех коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как информирует местное подполье, выехали не только те, кто занимал должности в оккупационной администрации, но и те, кто принимал участие в рейдах против гражданских, а также запугивал и заставлял людей к сотрудничеству с врагом.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его увольнение - это дело времени", - отметили в Центре.

В то же время, там призвали местных жителей покинуть Новую Каховку до момента деоккупации города Вооруженными силами Украины.

Напомним, в Херсоне задержали коллаборанта, который собирал "голоса" для "референдума".

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Новая КаховкаВойна России против Украины