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Збирав "голоси" для "референдуму". СБУ затримала колаборанта у Херсоні

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Херсон, Вівторок 22 листопада 2022 15:32
Збирав "голоси" для "референдуму". СБУ затримала колаборанта у Херсоні Фото: СБУ затримала колаборанта у Херсоні (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який "збирав голоси" для "референдуму" окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Затриманий СБУ колаборант збирав "голоси" для фейкового "референдуму". Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста та закликав людей проголосувати за кремлівський проект. У разі незгоди зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою та кликав "на допомогу" озброєних окупантів, які " Дежурили" біля під'їзду", - розповіли у відомстві.

Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів.

За даними слідства, чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських окупантів та пішов із ними на співпрацю. За це його призначили на "посаду" з грошовим "змістом" за рахунок Росії.

Наразі колаборанту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації незаконних виборів на окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ завершила досудове розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів, один із яких був особистим інформатором терориста Ігоря Гіркіна.

Також повідомлялося, що вХерсоні правоохоронці виявили лігво колаборантів, які служили в поліції окупантів. Там було знайдено повний перелік зрадників.

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