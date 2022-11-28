ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне вывезли из Новой Каховки коллаборантов, - Центр сопротивления

Новина українською →
Понедельник 28 ноября 2022 02:43
Россияне вывезли из Новой Каховки коллаборантов, - Центр сопротивления Фото: Россияне вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики вывезли из города Новая Каховка в Херсонской области всех коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как информирует местное подполье, выехали не только те, кто занимал должности в оккупационной администрации, но и те, кто принимал участие в рейдах против гражданских, а также запугивал и заставлял людей к сотрудничеству с врагом.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его увольнение - это дело времени", - отметили в Центре.

В то же время, там призвали местных жителей покинуть Новую Каховку до момента деоккупации города Вооруженными силами Украины.

Напомним, в Херсоне задержали коллаборанта, который собирал "голоса" для "референдума".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая Каховка Война России против Украины
NEWS
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины