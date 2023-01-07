Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з Луганської області. Стверджують, що "на лікування"

Російські окупанти вивезли до Москви близько 300 дітей з Луганської області нібито під приводом "лікування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Зазначається, що ще восени виїзні бригади російських медиків проводили медогляди юнаків та дівчат майже в кожному місті окупованої Луганської області. Деколи за огляд навіть доводилося платити.

За даними ОВА, після цього близько 300 дітей росіяни вивезли за допомоги спецтранспорту чи санітарної авіації до Москви.

"300 із них відправлено до московських стаціонарів. Нібито при виявленні "серйозних травм" першу допомогу їм надали ті самі медпрацівники, які діяли на виїзді... До приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій тяжкий стан", - йдеться у повідомленні.