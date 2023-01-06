Окупанти вивезли до Ростова понад 400 українських дітей. Нібито на "свята"

Російські окупанти масово вивозять українських дітей до Москви, Ростова, інших великих міст та обласних центрів РФ, аби переконати їх, що у Росії на них очікує щасливе майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як пише ЦНС, лише з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області наразі вивезли 414 дітей до Ростовської області на "святкові заходи". Там, на території РФ, дітям певним чином "промивають мізки" російською пропагандою "русскаго мира", при цьому головною метою є "гра на контрасті", коли дітям демонструють "щасливе й безтурботне" життя у РФ на противагу війні в Україні.

До вивезення дітей залучають медичний персонал, який фактично бере участь у цьому злочині, що спрямований на знищення цілого покоління українців.

"У всіх російських школах на тимчасово окупованих територіях, які є просто пропагандистськими осередками із завезеними педагогами з РФ щодня проводяться "розмови про важливе". Метою цих уроків є переконати місцевих дітей в тому, що РФ їх врятувала від "нацистів", а захоплені землі споконвіку були російськими. Таким чином в пам’яті дітей закарбовуються переваги РФ над їх Батьківщиною", - наголошує ЦНС.

Водночас ворог збільшив кількість пропагандистських заходів у південних тимчасово окупованих районах України, де дітей звозять на виступи блогерів, спортсменів та музикантів з РФ. Такі самі зустрічі відбуваються в дитячих таборах, куди росіяни вивозять українських дітей для так званого "лікування".