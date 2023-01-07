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Россияне вывезли в Москву 300 детей из Луганской области. Утверждают, что "на лечение"

Фото: оккупанты вывезли в Москву 300 детей из Луганской области (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российские вывезли в Москву около 300 детей из Луганской области якобы под предлогом "лечения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Еще осенью выездные бригады российских медиков проводили медосмотры юношей и девушек почти в каждом городе оккупированной Луганской области. Иногда за осмотр даже приходилось платить.

По данным ОВА, после этого около 300 детей россияне вывезли с помощью спецтранспорта или санитарной авиации в Москву.

"300 из них отправлены в московские стационары. Якобы при обнаружении "серьезных травм" первую помощь им оказали те же медработники, которые действовали на выезде... До прихода оккупантов дети и родители даже не догадывались о своем тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, россияне вывезли более 400 детей из оккупированной Горловки Донецкой области в Ростовскую область на "праздничные мероприятия".

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