Росіяни вивели цивільних під вогонь у Куп'янську, використавши їх як живий щит, - "Хартія"

Російські військові вели групу цивільних до газогону "Шебелинка – Острогозьк". Серед людей були дві жінки, дитина та кілька чоловіків.

Дорогою група неодноразово потрапляла під мінометний та артилерійський вогонь. У 2-му корпусі НГУ "Хартія" заявили, що росіяни спочатку прикривалися мирними жителями, а потім самі обстріляли їх.

На відео з розвідувальних дронів українських підрозділів у смузі відповідальності корпусу видно, що серед цивільних є постраждалі.

Звідки вели обстріл

У "Хартії" наголосили, що українські військові вогню не відкривали. За характером розривів вони визначили, що обстріл вели зі східного берега Осколу, з боку російських окупаційних сил.

У корпусі вважають, що йдеться про свідому провокацію. Українські військові також попередили, що російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в обстрілі цивільних.

"Ми наголошуємо, що цей обстріл є свідомою провокацією, та попереджаємо: російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних", - підсумували в "Хартії".

