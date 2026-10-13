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Россияне вывели гражданских под огонь в Купянске, использовав их как живой щит - "Хартия"

15:01 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: украинские военные бригады "Хартия" (Getty Images)

Российские военные утром 13 октября вели мирных жителей в газопровод в Купянске, однако по дороге группа неоднократно попадала под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

Российские военные вели группу гражданских к газопроводу "Шебелинка – Острогожск". Среди людей были две женщины, ребенок и несколько мужчин.

По пути группа неоднократно попадала под минометный и артиллерийский огонь. Во втором корпусе НГУ "Хартия" заявили, что россияне сначала прикрывались мирными жителями, а затем сами обстреляли их.

На видео из разведывательных дронов украинских подразделений в полосе ответственности корпуса видно, что среди гражданских есть пострадавшие.

Откуда вели обстрел

В "Хартии" подчеркнули, что украинские военные огня не открывали. По характеру разрывов они определили, что обстрелы вели с восточного берега Оскола, со стороны российских оккупационных сил.

В корпусе считают, что речь идет о сознательной провокации. Украинские военные также предупредили, что российские медиа могут использовать кадры с места происшествия, чтобы обвинить Украину в обстреле гражданских.

"Мы подчеркиваем, что этот обстрел является сознательной провокацией, и предупреждаем: российские медиа могут использовать кадры с места происшествия, чтобы обвинить Украину в ударе по гражданским", - подытожили в "Хартии".

Оккупанты не впервые используют газопровод "Шебелинка – Острогог". 27 сентября "Хартия" сообщала, что россияне выводили им из Купянска своих военных и гражданских, используя мирных жителей как живой щит.

Кроме того, 13 октября россияне ударили по выезжавшей из Купянска колонне. По предварительным данным, большинство людей были гражданскими. В Силах обороны предположили, что оккупанты использовали эвакуацию для информационной провокации.

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