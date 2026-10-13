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Росіяни вивели цивільних під вогонь у Куп'янську, використавши їх як живий щит, - "Хартія"

15:01 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни вивели цивільних під вогонь у Куп'янську, використавши їх як живий щит, - "Хартія" Фото: українські військові бригади "Хартія" (Getty Images)
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Російські військові уранці 13 жовтня вели мирних жителів до газогону в Куп'янську, однак дорогою група неодноразово потрапляла під обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Російські військові вели групу цивільних до газогону "Шебелинка – Острогозьк". Серед людей були дві жінки, дитина та кілька чоловіків.

Дорогою група неодноразово потрапляла під мінометний та артилерійський вогонь. У 2-му корпусі НГУ "Хартія" заявили, що росіяни спочатку прикривалися мирними жителями, а потім самі обстріляли їх.

На відео з розвідувальних дронів українських підрозділів у смузі відповідальності корпусу видно, що серед цивільних є постраждалі.

Звідки вели обстріл

У "Хартії" наголосили, що українські військові вогню не відкривали. За характером розривів вони визначили, що обстріл вели зі східного берега Осколу, з боку російських окупаційних сил.

У корпусі вважають, що йдеться про свідому провокацію. Українські військові також попередили, що російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в обстрілі цивільних.

"Ми наголошуємо, що цей обстріл є свідомою провокацією, та попереджаємо: російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних", - підсумували в "Хартії".

Окупанти не вперше використовують газогін "Шебелинка – Острогозьк". 27 вересня "Хартія" повідомляла, що росіяни виводили ним із Куп'янська своїх військових і цивільних, використовуючи мирних жителів як живий щит.

Крім того, 13 жовтня росіяни вдарили по колоні, яка виїжджала з Куп'янська. За попередніми даними, більшість людей були цивільними. У Силах оборони припустили, що окупанти використали евакуацію для інформаційної провокації.

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