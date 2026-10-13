ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне вывели гражданских под огонь в Купянске, использовав их как живой щит - "Хартия"

15:01 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Россияне вывели гражданских под огонь в Купянске, использовав их как живой щит - "Хартия" Фото: украинские военные бригады "Хартия" (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские военные утром 13 октября вели мирных жителей в газопровод в Купянске, однако по дороге группа неоднократно попадала под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

Российские военные вели группу гражданских к газопроводу "Шебелинка – Острогожск". Среди людей были две женщины, ребенок и несколько мужчин.

По пути группа неоднократно попадала под минометный и артиллерийский огонь. Во втором корпусе НГУ "Хартия" заявили, что россияне сначала прикрывались мирными жителями, а затем сами обстреляли их.

На видео из разведывательных дронов украинских подразделений в полосе ответственности корпуса видно, что среди гражданских есть пострадавшие.

Откуда вели обстрел

В "Хартии" подчеркнули, что украинские военные огня не открывали. По характеру разрывов они определили, что обстрелы вели с восточного берега Оскола, со стороны российских оккупационных сил.

В корпусе считают, что речь идет о сознательной провокации. Украинские военные также предупредили, что российские медиа могут использовать кадры с места происшествия, чтобы обвинить Украину в обстреле гражданских.

"Мы подчеркиваем, что этот обстрел является сознательной провокацией, и предупреждаем: российские медиа могут использовать кадры с места происшествия, чтобы обвинить Украину в ударе по гражданским", - подытожили в "Хартии".

Оккупанты не впервые используют газопровод "Шебелинка – Острогог". 27 сентября "Хартия" сообщала, что россияне выводили им из Купянска своих военных и гражданских, используя мирных жителей как живой щит.

Кроме того, 13 октября россияне ударили по выезжавшей из Купянска колонне. По предварительным данным, большинство людей были гражданскими. В Силах обороны предположили, что оккупанты использовали эвакуацию для информационной провокации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Купянск Харьков Война России против Украины Вооруженные силы Украины Нацгвардия фронт
Новости
В Ровно уже 20 раненых, есть "тяжелые": в полиции показали фото и видео последствий
В Ровно уже 20 раненых, есть "тяжелые": в полиции показали фото и видео последствий
Аналитика
Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки
Мария Волощукредактор РБК-Украина Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки