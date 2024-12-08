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Росіяни вивели носії ракет "Калібр": який можливий одночасний залп

Неділя 08 грудня 2024 06:48
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Росіяни вивели носії ракет "Калібр": який можливий одночасний залп Фото: армія РФ готова запустити "Калібри" з Середземного моря (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 8 грудня російські військові тримають у Чорному та Середземному морях носії крилатих ракет "Калібр". Загарбники одночасно можуть випустити 16 ракет цього типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

Станом на 06:00:

  • у Чорному морі перебуває 1 носій "Калібрів". Однак на його борту ракет цього типу не зафіксовано;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі 1 ворожий носій "Калібрів". Загалом він може випустити до 16 ракет.

За даними військових, за останню добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Азовського моря зробило 1 судно. Натомість жодне судно не рухалося з протоки Босфор.

До Чорного моря судна не заходили і в напрямку протоки Босфор жодне судно не рухалося.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - підсумували у ВМС.

Росіяни вивели носії ракет &quot;Калібр&quot;: який можливий одночасний залп

Атаки ракетами "Калібр" по Україні

29 листопада російські терористи випустили по Україні 28 крилатих ракет "Калібр". Обстріл відбувся під час масованого удару зі стратегічної авіації по об'єктах енергетики.

Запущені того дня ракети вміщували касетну бойову частину, що несе подвійну загрозу для людей.

У ВМС розповіли, що росіяни виводять кораблі з ракетами "Калібр" у Середземне море для геноциду народу Сирії.

Раніше у ВМС раніше зазначили, що ефективність ударів "Калібрів" останнім часом знизилася.

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