Росіяни вивели носії ракет "Калібр": який можливий одночасний залп

Вранці 8 грудня російські військові тримають у Чорному та Середземному морях носії крилатих ракет "Калібр". Загарбники одночасно можуть випустити 16 ракет цього типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

Станом на 06:00:

у Чорному морі перебуває 1 носій "Калібрів". Однак на його борту ракет цього типу не зафіксовано;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі 1 ворожий носій "Калібрів". Загалом він може випустити до 16 ракет.

За даними військових, за останню добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Азовського моря зробило 1 судно. Натомість жодне судно не рухалося з протоки Босфор.

До Чорного моря судна не заходили і в напрямку протоки Босфор жодне судно не рухалося.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - підсумували у ВМС.