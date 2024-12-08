Россияне вывели носители ракет "Калибр": какой возможен одновременный залп

Утром 8 декабря российские военные держат в Черном и Средиземном морях носители крылатых ракет "Калибр". Захватчики одновременно могут выпустить 16 ракет этого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

По состоянию на 06:00:

в Черном море находится 1 носитель "Калибров". Однако на его борту ракет этого типа не зафиксировано;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 1 вражеский носитель "Калибров". В целом он может выпустить до 16 ракет.

По данным военных, за последние сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив в Азовское море сделало 1 судно. Однако ни одно судно не двигалось из пролива Босфор.

В Черное море суда не заходили и в направлении пролива Босфор ни одно судно не двигалось.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - подытожили в ВМС.