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Россияне вывели носители ракет "Калибр": какой возможен одновременный залп

Воскресенье 08 декабря 2024 06:48
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Россияне вывели носители ракет "Калибр": какой возможен одновременный залп Фото: армия РФ готова запустить "Калибры" из Средиземного моря (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерий Савицкий

Утром 8 декабря российские военные держат в Черном и Средиземном морях носители крылатых ракет "Калибр". Захватчики одновременно могут выпустить 16 ракет этого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

По состоянию на 06:00:

  • в Черном море находится 1 носитель "Калибров". Однако на его борту ракет этого типа не зафиксировано;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 1 вражеский носитель "Калибров". В целом он может выпустить до 16 ракет.

По данным военных, за последние сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив в Азовское море сделало 1 судно. Однако ни одно судно не двигалось из пролива Босфор.

В Черное море суда не заходили и в направлении пролива Босфор ни одно судно не двигалось.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - подытожили в ВМС.

Россияне вывели носители ракет &quot;Калибр&quot;: какой возможен одновременный залп

Атаки ракетами "Калибр" по Украине

29 ноября российские террористы выпустили по Украине 28 крылатых ракет "Калибр". Обстрел состоялся во время массированного удара со стратегической авиации по объектам энергетики.

Запущенные в тот день ракеты вмещали кассетную боевую часть, что несет двойную угрозу для людей.

В ВМС рассказали, что россияне выводят корабли с ракетами "Калибр" в Средиземное море для геноцида народа Сирии.

Ранее в ВМС отметили, что эффективность ударов "Калибров" в последнее время снизилась.

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