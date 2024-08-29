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Россияне вывели носитель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали о возможном залпе ракет

Четверг 29 августа 2024 07:23
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Россияне вывели носитель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали о возможном залпе ракет Фото: РФ вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр" (скрин с видео YouTube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 29 августа, был замечен российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет типа "Калибр". Это судно страна-агрессор вывела в акваторию на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что из-за этого со стороны Черного моря возможен общий залп до 4 ракет.

Вместе с тем в Азовском море российские корабли отсутствуют.

А вот в Средиземном море фиксируются три вражеских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

В ВМС ВСУ также проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

Россияне вывели носитель &quot;Калибров&quot; в Черное море: в ВСУ рассказали о возможном залпе ракет

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в украинских ВМС.

Напомним, во время недавнего массированного комбинированного обстрела 26 августа РФ для таки, в частности, применила корабельную группировку в Черном море в составе четырех единиц. Так, вражеские суда выпустили 28 ракет типа "Калибр", все были сбиты ПВО ВСУ.

После этого в Черном море также фиксировались российские ракетоносители.

К слову, днем 26 августа Defense Express писало, что российский ракетный корабль "Амур", который может запускать "Калибры", был введен в строй Каспийской флотилии ВМФ РФ. Ранее это судно фиксировали в акватории Черного моря.

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Чорне море Азовское море ВМС Украины
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