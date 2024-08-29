Россияне вывели носитель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали о возможном залпе ракет
В Черном море сегодня утром, 29 августа, был замечен российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет типа "Калибр". Это судно страна-агрессор вывела в акваторию на боевое дежурство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Военные уточнили, что из-за этого со стороны Черного моря возможен общий залп до 4 ракет.
Вместе с тем в Азовском море российские корабли отсутствуют.
А вот в Средиземном море фиксируются три вражеских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.
В ВМС ВСУ также проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
- в Азовское море - 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в украинских ВМС.
Напомним, во время недавнего массированного комбинированного обстрела 26 августа РФ для таки, в частности, применила корабельную группировку в Черном море в составе четырех единиц. Так, вражеские суда выпустили 28 ракет типа "Калибр", все были сбиты ПВО ВСУ.
После этого в Черном море также фиксировались российские ракетоносители.
К слову, днем 26 августа Defense Express писало, что российский ракетный корабль "Амур", который может запускать "Калибры", был введен в строй Каспийской флотилии ВМФ РФ. Ранее это судно фиксировали в акватории Черного моря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.