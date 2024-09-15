Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів", є загроза обстрілу десятками ракет

Фото: у Чорному морі перебувають сім кораблів, здатних запускати ракети "Калібр" (YouTube)

Станом на 6:00 15 вересня, російські військові вивели у Чорне море 16 кораблів, з яких 7 здатні запускати крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.