Россияне вывели в Черное море носители "Калибров", есть угроза обстрела десятками ракет
По состоянию на 6:00 15 сентября, российские военные вывели в Черное море 16 кораблей, из которых 7 способны запускать крылатые ракеты «Калибр».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
По данным военных, 7 вражеских кораблей могут в целом выпустить 48 крылатых ракет типа "Калибр".
При этом в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море в данный момент дислоцированы 5 вражеских кораблей, из них 2 являются носителями и способны запустить две ракеты "Калибр".
В ВМС ВСУ также сообщили, что за сутки в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 12 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.
Напомним, утром в субботу, 14 сентября, в Черном море также находились 7 кораблей, способных одновременно запустить 48 "Калибров".
В ночь на 14 сентября агрессор вывел в Черное море четыре корабля-ракетоносителя, среди которых также были носители "Калибров".
Со времени последнего масштабного обстрела Украины 26 сентября, когда агрессор применял "Калибры", в Черном море регулярно находятся вражеские суда.
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