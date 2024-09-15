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Россияне вывели в Черное море носители "Калибров", есть угроза обстрела десятками ракет

Воскресенье 15 сентября 2024 07:24
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Россияне вывели в Черное море носители "Калибров", есть угроза обстрела десятками ракет Фото: в Черном море находятся семь кораблей, способных запускать ракеты "Калибр" (YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

По состоянию на 6:00 15 сентября, российские военные вывели в Черное море 16 кораблей, из которых 7 способны запускать крылатые ракеты «Калибр».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных, 7 вражеских кораблей могут в целом выпустить 48 крылатых ракет типа "Калибр".

При этом в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море в данный момент дислоцированы 5 вражеских кораблей, из них 2 являются носителями и способны запустить две ракеты "Калибр".

Россияне вывели в Черное море носители &quot;Калибров&quot;, есть угроза обстрела десятками ракет

В ВМС ВСУ также сообщили, что за сутки в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 12 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Напомним, утром в субботу, 14 сентября, в Черном море также находились 7 кораблей, способных одновременно запустить 48 "Калибров".

В ночь на 14 сентября агрессор вывел в Черное море четыре корабля-ракетоносителя, среди которых также были носители "Калибров".

Со времени последнего масштабного обстрела Украины 26 сентября, когда агрессор применял "Калибры", в Черном море регулярно находятся вражеские суда.

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