Россияне вывели в Черное море носители "Калибров", есть угроза обстрела десятками ракет

Фото: в Черном море находятся семь кораблей, способных запускать ракеты "Калибр" (YouTube)

По состоянию на 6:00 15 сентября, российские военные вывели в Черное море 16 кораблей, из которых 7 способны запускать крылатые ракеты «Калибр».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.