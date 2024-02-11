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Росіяни вивели у Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"

Фото: росіяни вивели у Чорне море корабель з ракетами "Калібр" на борту (скріншот з відео)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові вивели на бойове чергування надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров" з крилатими ракетами "Калібр" на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сили оборони півдня України.

На борту фрегата готові до запуску 8 крилатих ракет "Калібр". Рівень ракетної небезпеки для України суттєво підвищено.

Зміна тактики російських атак із моря

У Силах оборони півдня повідомили, що російська армія почала менше використовувати для обстрілів України крилаті ракети морського базування "Калібр".

Причиною стала неможливість ворога забезпечити логістичну базу спорядження кораблів ракетами цього типу в порту Новоросійська. Саме туди були передислоковані більшість суден Чорноморського флоту РФ після втрат і пошкоджень суден у бухті Севастополя через атаки ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення, українські військові вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Російської Федерації.

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Війна Росії проти України