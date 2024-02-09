РФ вивела на чергування у Чорне море 5 кораблів. Чи є загроза атаки "Калібрів"

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 5 кораблів, та ще один у Азовське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

За даними відомства, наразі в морях помірно-штормова погода. Однак на бойовому чергуванні перебуває 5 кораблів у Чорному та один в Азовському морі.

При цьому ракетоносії заведені в пункти базування.

"Окупанти здійснюють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів", - сказано у повідомленні.

Змушена зміна тактики

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російська армія під час масованих обстрілів України почала менше використовувати крилаті ракети морського базування "Калібр".

Як зазначила речниця, росіяни можуть проводити спорядження ракетоносіїв у Севастополі. У порту Новоросійська, де переважно базується Чорноморський флот РФ, поки немає можливості цього робити.

Усього українські військові з початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії.

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