Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"

На борту фрегата готовы к запуску 8 крылатых ракет "Калибр". Уровень ракетной опасности для Украины существенно повышен.

Изменение тактики российских атак с моря

В Силах обороны юга сообщили, что российская армия начала меньше использовать для обстрелов Украины крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Причиной стала невозможность врага обеспечить логистическую базу снаряжения кораблей ракетами этого типа в порту Новороссийска. Именно туда были передислоцированы большинство судов Черноморского флота РФ после потерь и повреждений судов в бухте Севастополя из-за атак ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения, украинские военные вывели из строя около 33% Черноморского флота Российской Федерации.

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