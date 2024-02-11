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Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"

Фото: россияне вывели в Черное море корабль с ракетами "Калибр" на борту (скриншот из видео)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Силы обороны юга Украины.

На борту фрегата готовы к запуску 8 крылатых ракет "Калибр". Уровень ракетной опасности для Украины существенно повышен.

Изменение тактики российских атак с моря

В Силах обороны юга сообщили, что российская армия начала меньше использовать для обстрелов Украины крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Причиной стала невозможность врага обеспечить логистическую базу снаряжения кораблей ракетами этого типа в порту Новороссийска. Именно туда были передислоцированы большинство судов Черноморского флота РФ после потерь и повреждений судов в бухте Севастополя из-за атак ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения, украинские военные вывели из строя около 33% Черноморского флота Российской Федерации.

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