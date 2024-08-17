Росіяни вивели у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет
В Чорному морі перебуває один ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" із можливим залпом до чотирьох ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
Водночас, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.
Обстріли України
Вранці 16 серпня у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим повідомлялося про рух балістичної ракети в напрямку міста.
Ввечері у п'ятницю в Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу обстрілів балістикою.
Крім того, в ніч на 17 серпня, росіяни знову масштабно атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Атака досі не завершилася.
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