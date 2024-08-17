ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вивели у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет

Субота 17 серпня 2024 06:59
UA EN RU
Росіяни вивели у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет Фото: країна-агресор вивела у Чорне море носії ракет "Калібр" (скриншот YouTube)
Автор: Валерій Савицький

В Чорному морі перебуває один ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" із можливим залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вивели у Чорне море носій &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп ракет

Обстріли України

Вранці 16 серпня у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим повідомлялося про рух балістичної ракети в напрямку міста.

Ввечері у п'ятницю в Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу обстрілів балістикою.

Крім того, в ніч на 17 серпня, росіяни знову масштабно атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Атака досі не завершилася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти просунулися під Часовим Яром, Торецьком та Покровськом: карти ISW
Окупанти просунулися під Часовим Яром, Торецьком та Покровськом: карти ISW
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку