Россияне вывели в Черное море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет
В Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с возможным залпом до четырех ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
В то же время, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - говорится в сообщении.
Обстрелы Украины
Утром 16 августа в Днепре прогремели взрывы. Перед этим сообщалось о движении баллистической ракеты в направлении города.
Вечером в пятницу в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы обстрелов баллистикой.
Кроме того, в ночь на 17 августа, россияне снова масштабно атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Атака до сих пор не завершилась.
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