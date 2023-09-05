Росіяни витрачають близько 400 тисяч снарядів щотижня на обстріли східного фронту, - Маляр

По всій східній лінії фронту ведуться активні бойові дії - щотижня росіяни витрачають на обстріли близько 400 тисяч снарядів.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна .

"На Сході дуже гаряче на багатьох напрямках. Щотижня здійснюється близько 8 тисяч обстрілів по всій східній лінії фронту. На це йде близько 400 тисяч снарядів", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що, незважаючи на процес ротації армії РФ на Куп'янському та Лиманському напрямках, інтенсивність бойових дій залишається високою. Так, на Лиманському напрямку ЗСУ відбивають щоденно близько восьми атак.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Останніми тижнями росіяни активізували наступ на лінії Куп'янськ-Лиман. Аналітики Інститут вивчення війни зазначають, що вони періодично досягають незначних просувань. Генштаб ЗСУ, своєю чергою, повідомляє, що Сили оборони стримують наступ противника.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що окупанти хочуть пробити "коридор" в районі Новоєгорівки Луганської області. Однак останніми днями росіяни на цих напрямках відновлюють свої сили, проводячи ротацію.

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