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Россияне тратят около 400 тысяч снарядов еженедельно на обстрелы восточного фронта, - Маляр

Вторник 05 сентября 2023 02:47
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Россияне тратят около 400 тысяч снарядов еженедельно на обстрелы восточного фронта, - Маляр Фото: РФ еженедельно 8 тысяч раз обстреливает восточный фронт (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По всей восточной линии фронта ведутся активные боевые действия - еженедельно россияне тратят на обстрелы около 400 тысяч снарядов.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"На Востоке очень горячо во многих направлениях. Еженедельно производится около 8 тысяч обстрелов по всей восточной линии фронта. На это уходит около 400 тысяч снарядов", - сказала Маляр.

Она отметила, что несмотря на процесс ротации армии РФ на Купянском и Лиманском направлениях интенсивность боевых действий остается высокой. Так, на Лиманском направлении ВСУ отбивают ежедневно около восьми атак.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

В последние недели россияне активизировали наступление на линии Купянск-Лиман. Аналитики Институт изучения войны отмечают, что периодически они достигают незначительных продвижений. Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщает, что Силы обороны сдерживают наступление противника.

Руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что оккупанты хотят пробить "коридор" в районе Новогоровки Луганской области. Однако в последние дни россияне на этих направлениях восстанавливают свои силы, проводя ротацию.

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