ЗСУ готуються відбивати наступ росіян на лінії Куп'янськ-Лиман, - Маляр

Зараз ЗСУ там готуються до того, щоб дати відсіч ворогу, для цього командування аналізує ситуацію, прораховує дії окупантів та думає, як ввести їх в оману.

"Вся ця робота робиться для того, щоб ворогу не дати пройти ані на Куп'янському, ані на Лиманському напрямку", - сказала Маляр.

Росіяни ж, в свою чергу, комплектують резерви для наступу на цьому фронті з військ, які перебували на відновленні та новосформованих підрозділів, яких перевели з Білорусі.

"Одна частина російських військ була на відновленні - вони замінять умовно ті, що виснажилися. Частину військ вони заводять з РФ - це заново сформовані підрозділи. Також була заява Наєва (командувача Об’єднаних сил ЗСУ, - ред) про те, що з Білорусі росіяни забирали свої війська і скупчували їх там, де вони готують резерви для наступу на Куп'янський та Лиманський напрямок", - зазначила Маляр.

Крім цього, окупанти підводять професійні десантно-штурмові бригади, хоча Маляр зазначила, що велику частину цих підрозділів ЗСУ знищили і на Півдні, і на Сході.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Останнім часом росіяни активізували свої зусилля з наступу на лінії Куп'янськ-Лиман. Згідно з даними Інститут масової інформації, вони періодично досягають незначних просувань. Генштаб ЗСУ, своєю чергою, повідомляє, що Сили оборони стримують наступ противника.

Крім того, британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

А керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що окупанти хочуть пробити "коридор" в районі Новоєгорівки Луганської області.

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