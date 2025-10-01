Росіяни виснажені війною: Кремль запускає нову хвилю пропаганди, - Politico

Путінська пропаганда намагається перевернути реальність, коли російські дрони та літаки регулярно порушують повітряний простір країн НАТО. У той час як підтримка продовження війни серед громадян Росії впала до історично низького рівня, Кремль посилює наратив "Росія проти Заходу", щоб підняти моральний дух суспільства.

Останніми тижнями Польща, Литва та Естонія повідомили про вторгнення російських безпілотників та літаків, а в НАТО заявили, що це свідчить про дедалі безвідповідальнішу поведінку Москви.

Водночас Кремль намагається показати Європу агресором, натякаючи, що Захід може збивати російські літаки.

Як і під час інших кризових моментів - збиття малайзійського рейсу MH17 чи повномасштабного вторгнення в Україну - російська влада відправила міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Нью-Йорка.

У виступі на Генеральній Асамблеї ООН він звинуватив Захід в ескалації та заявив, що Росія "ніколи не мала і не має" наміру нападати на НАТО чи ЄС, але попередив: на будь-яку агресію Москва відповість "рішуче".

Подібну риторику повторив і російський диктатор Володимир Путін, пообіцявши відповісти на дії Заходу "не словами, а військово-технічними заходами".

Російські державні ЗМІ відразу ж одразу підхопили цей тон.

Державне телебачення Росії критикує НАТО та ЄС, називаючи їхню реакцію на вторгнення "істеричною".

Зокрема ведуча Ольга Скабеєва наголошувала на "фрагментарності" позицій Європи, зокрема президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, верховного представника ЄС із зовнішньої політики Каї Каллас та президента Франції Еммануеля Макрона.

Кремль не забув і про Зеленського

Прокремлівські видання звинуватили українського президента Володимира Зеленського у спробах втягнути США у глибший конфлікт.

Єдиним західним лідером, якого російські пропагандисти не критикували, став президент США Дональд Трамп - його назвали "зваженим", оскільки він утримався від негайного засудження після інциденту з дроном у Польщі.

На тлі цього риторика серед російських пропагандистів стає дедалі агресивнішою. Володимир Соловйов закликав завдати ударів по Європі ракетами середньої дальності "Орешник".

А тим часом російські військові блогери, як-от Юрій Подоляка, глузують із країн НАТО, стверджуючи, що вони "злякалися кількох дронів".

Пропаганда націлена на росіян

Аналітики відзначають, що головна ціль такої пропаганди - не Захід, а власне населення. Війна Росії проти України вже наближається до тривалості боротьби Радянського Союзу з нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Це, разом з економічними труднощами, змушує Кремль пояснювати громадянам, "чому досі немає перемоги".

Водночас опитування Левада-центру свідчать: 66% росіян підтримують мирні переговори, а число прихильників "війни до кінця" впало до історичного мінімуму.

На цьому фоні Кремль посилює пропаганду, щоб переконати громадян у тому, що Росія нібито веде боротьбу з усім світом.

"Режим Путіна не може існувати без конфронтації", - підсумовують експерти.