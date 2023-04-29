Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Сумську та Чернігівську області: є руйнування

У суботу, 29 квітня, російські військові обстріляли Чернігівську та Сумську області. Внаслідок ворожих атак були зруйновані приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

Станом на 21:00 29 квітня російські війська вісім разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння: З 08:50 до 09:42 зафіксовано 28 "приходів", ймовірно, з САУ 152 мм, по населеному пункту Олександрівка;

З 09:50 до 09:55 зафіксовано 6 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Сопич;

З 10:30 до 10:50 зафіксовано 7 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, по населеному пункту Архипівка;

З 11:30 до 11:35 зафіксовано 2 "приходи", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Середина-Буда;

З 12:10 до 13:00 зафіксовано 10 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Грем'яч;

З 14:30 до 15:20 зафіксовано 15 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, по населеному пункту Леонівка;

З 15:25 до 15:45 зафіксовано 9 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, по населеному пункту Студенок;

З 19:51 до 19:54 зафіксовано 2 "приходи", ймовірно, з міномета 120 мм, в район населеного пункту Миколаївка. "Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили у командуванні. В Сумській ОВА повідомили, що протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано понад 170 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади. Юнаківська громада : росіяни по території громади били з мінометів (3 міни), артилерії (13 вибухів) та РСЗВ- 25 вибухів. Внаслідок артобстрілу в с. Юнаківка зруйновано приватний будинок. Обстрілом з РСЗВ було пошкоджено 8 приватних будинків;

: росіяни по території громади били з мінометів (3 міни), артилерії (13 вибухів) та РСЗВ- 25 вибухів. Внаслідок артобстрілу в с. Юнаківка зруйновано приватний будинок. Обстрілом з РСЗВ було пошкоджено 8 приватних будинків; Есманська громада : з території РФ здійснено обстріл з міномета - 6 вибухів та артилерії - 9 вибухів. Внаслідок артобстрілу в с. Студенок пошкоджені 3 приватні житлові будинки;

: з території РФ здійснено обстріл з міномета - 6 вибухів та артилерії - 9 вибухів. Внаслідок артобстрілу в с. Студенок пошкоджені 3 приватні житлові будинки; Середино-Будська громада : здійснено артилерійський обстріл - 2 вибухи по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку;

: здійснено артилерійський обстріл - 2 вибухи по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку; Миропільська громада : з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ "Град" - 15 вибухів;

: з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ "Град" - 15 вибухів; Білопільська громада : 14 мін скинув ворог на територію громади. Також були обстріли з АГС - 78 пострілів;

: 14 мін скинув ворог на територію громади. Також були обстріли з АГС - 78 пострілів; Великописарівська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.