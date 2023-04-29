Россияне из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую и Черниговскую области: есть разрушения
В субботу 29 апреля российские военные обстреляли Черниговскую и Сумскую области. В результате вражеских атак были разрушены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
По состоянию на 21:00 29 апреля российские войска восемь раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей по разным видам вооружения:
- С 08:50 до 09:42 зафиксировано 28 "приходов", вероятно, из САУ 152 мм, по населенному пункту Александровка;
- С 09:50 до 09:55 зафиксировано 6 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Сопич;
- С 10:30 до 10:50 зафиксировано 7 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, по населенному пункту Архиповка;
- С 11:30 до 11:35 зафиксировано 2 "прихода", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Середина-Буда;
- С 12:10 до 13:00 зафиксировано 10 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Гремяч;
- С 14:30 до 15:20 зафиксировано 15 "приходов", вероятно, из миномета 120 мм, по населенному пункту Леоновка;
- С 15:25 до 15:45 зафиксировано 9 "приходов", вероятно, из ствольной артиллерии, по населенному пункту Студенок;
- С 19:51 до 19:54 зафиксировано 2 "прихода", вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Николаевка.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отметили в командовании.
В Сумской ОВА сообщили, что в течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Эсманьской, Белопольской, Великописаревской, Миропольской и Юнаковской общинам.
- Юнаковская община: россияне по территории общины избивали из минометов (3 мины), артиллерии (13 взрывов) и РСЗО - 25 взрывов. В результате артобстрела в с. Юноша разрушен частный дом. Обстрелом из РСЗО было повреждено 8 частных домов;
- Эсманская община: с территории РФ произведен обстрел из миномета - 6 взрывов и артиллерии - 9 взрывов. В результате артобстрела в с. Студенок повреждены 3 частных жилых дома;
- Середино-Будская община: совершен артиллерийский обстрел - 2 взрыва по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждена квартира в многоквартирном доме;
- Миропольская община: с территории РФ произведен обстрел из РСЗО "Град" - 15 взрывов;
- Белопольская община: 14 мин сбросил враг на территорию общины. Также были обстрелы из АГС - 78 выстрелов;
- Великописаревская община: 12 мин сбросили россияне на территорию общины.
Напомним, что в субботу, 29 апреля, российские военные нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, а подросток получил ранения.
В пятницу, 28 апреля, российские войска нанесли авиаудар по Черниговской области и ранили троих полицейских.
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