UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вісім разів обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: росіяни вісім разів обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська з вечора до ранку 6 листопада вісім разів відкривали вогонь по Нікопольському району.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти застосували РСЗВ та важку артилерію.

У Мирівській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські споруди, автомобілі та газопроводи.

9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням, розповів Резніченко.

У Нікопольському та Марганецькому громадах – без постраждалих.

У самому Нікополі снаряди зачепили кілька будинків – багатоповерхових та приватних. Пошкодили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газопроводи та лінії електропередач.

Нагадаємо, що окупанти вночі 5 листопада завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. Увечері того ж дня снаряд прилетів до житлового будинку, де знаходилася дитина.

Також ми писали, що вночі 4 листопада на Дніпропетровщині збили 8 російських дронів-камікадзе . Крім того, окупанти за день обстріляли п'ять громад Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область