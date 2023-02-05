UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вишукують резервістів в Луганській області, - ЦНС

Фото: в Луганській області росіяни облікують резервістів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять облік чоловічого населення, в тому числі, і резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За їхніми даними, шукають чоловіків без військового досвіду (віком від 18 до 50 років), та тих хто проходив службу (віком до 60 років). Особливу увагу окупанти приділяють місцевим комунальникам та працівникам лісничих господарств.

"В першу чергу, окупанти орієнтуватимуться на більш лояльних осіб тих, що складали присягу ще за часів совка та любителів відзначати 23 февраля. Опісля це будуть більш молоді люди, які, разом з тим, висловлюють певну прихильність до Росії або не заперечують її контроль над окупованими територіями”, - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти почали готувати евакуацію колаборантів із сім'ями із Троїцького району (Луганська область).

Також ми писали, що загарбники вирішили повністю вимкнути мобільний інтернет на тимчасово окупованій території Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ