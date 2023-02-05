Россияне выискивают резервистов в Луганской области, - ЦНС

По их данным, ищут мужчин без военного опыта (в возрасте от 18 до 50 лет) и тех, кто проходил службу (в возрасте до 60 лет). Особое внимание оккупанты уделяют местным коммунальщикам и работникам лесных хозяйств.

"В первую очередь, оккупанты будут ориентироваться на более лояльных лиц тех, которые приносили присягу еще во времена совка и любителей отмечать 23 февраля. После этого будут более молодые люди, которые, вместе с тем, выражают определенную приверженность России или не отрицают ее контроль над оккупированными территориями”, - отмечается в сообщении.