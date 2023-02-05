Росіяни вишукують резервістів в Луганській області, - ЦНС

За їхніми даними, шукають чоловіків без військового досвіду (віком від 18 до 50 років), та тих хто проходив службу (віком до 60 років). Особливу увагу окупанти приділяють місцевим комунальникам та працівникам лісничих господарств.

"В першу чергу, окупанти орієнтуватимуться на більш лояльних осіб тих, що складали присягу ще за часів совка та любителів відзначати 23 февраля. Опісля це будуть більш молоді люди, які, разом з тим, висловлюють певну прихильність до Росії або не заперечують її контроль над окупованими територіями”, - зазначається у повідомленні.