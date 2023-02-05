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Росіяни вишукують резервістів в Луганській області, - ЦНС

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Луганська область, Неділя 05 лютого 2023 01:17
Росіяни вишукують резервістів в Луганській області, - ЦНС Фото: в Луганській області росіяни облікують резервістів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять облік чоловічого населення, в тому числі, і резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За їхніми даними, шукають чоловіків без військового досвіду (віком від 18 до 50 років), та тих хто проходив службу (віком до 60 років). Особливу увагу окупанти приділяють місцевим комунальникам та працівникам лісничих господарств.

"В першу чергу, окупанти орієнтуватимуться на більш лояльних осіб тих, що складали присягу ще за часів совка та любителів відзначати 23 февраля. Опісля це будуть більш молоді люди, які, разом з тим, висловлюють певну прихильність до Росії або не заперечують її контроль над окупованими територіями”, - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти почали готувати евакуацію колаборантів із сім'ями із Троїцького району (Луганська область).

Також ми писали, що загарбники вирішили повністю вимкнути мобільний інтернет на тимчасово окупованій території Луганської області.

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