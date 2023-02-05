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Россияне выискивают резервистов в Луганской области, - ЦНС

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Луганская область, Воскресенье 05 февраля 2023 01:17
Россияне выискивают резервистов в Луганской области, - ЦНС Фото: в Луганской области россияне учитывают резервистов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне проводят учет мужского населения, в том числе и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По их данным, ищут мужчин без военного опыта (в возрасте от 18 до 50 лет) и тех, кто проходил службу (в возрасте до 60 лет). Особое внимание оккупанты уделяют местным коммунальщикам и работникам лесных хозяйств.

"В первую очередь, оккупанты будут ориентироваться на более лояльных лиц тех, которые приносили присягу еще во времена совка и любителей отмечать 23 февраля. После этого будут более молодые люди, которые, вместе с тем, выражают определенную приверженность России или не отрицают ее контроль над оккупированными территориями”, - отмечается в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты начали готовить эвакуацию коллаборантов с семьями из Троицкого района (Луганская область).

Также мы писали, что захватчики решили полностью отключить мобильный Интернет на временно оккупированной территории Луганской области.

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