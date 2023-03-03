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Росіяни вирили вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів (відео)

Ілюстративне фото: росіяни вирили вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова у Telegram.

"Траншеї завдовжки приблизно 200 км вирили окупанти вздовж кримських пляжів", - написав Назаров.

Спікер ОК "Південь" прикріпив відео, на якому можна помітити окопи в Євпаторії.

"Це так армія РФ намагається уберегтися від висадки українського десанту", - додав він.

Нагадаємо, ще на початку листопада у мережі почали з'явилятися супутникові знімки нових окопів окупантів у Криму.

Також ми писали, що Росія перекинула до Криму строковиків з Челябінської області. Там вони риють окопи.

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