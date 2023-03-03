Россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов (видео)

Российские солдаты очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.
"Траншеи длинною примерно в 200 км вырыли оккупанты вдоль крымских пляжей", - написал Назаров.
При этом спикер ОК "Юг" прикрепил видео, на котором можно заметить окопы в Евпатории.
"Это так армия РФ пытается уберечься от высадки украинского десанта", - добавил он.
Напомним, еще в начале ноября в сети начали появляться спутниковые снимки новых окопов оккупантов в Крыму.
Также мы писали, что Россия перебросила в Крым срочников из Челябинской области. Там они роют окопы.
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