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Россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов (видео)

Иллюстративное фото: россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

"Траншеи длинною примерно в 200 км вырыли оккупанты вдоль крымских пляжей", - написал Назаров.

При этом спикер ОК "Юг" прикрепил видео, на котором можно заметить окопы в Евпатории.

"Это так армия РФ пытается уберечься от высадки украинского десанта", - добавил он.

Напомним, еще в начале ноября в сети начали появляться спутниковые снимки новых окопов оккупантов в Крыму.

Также мы писали, что Россия перебросила в Крым срочников из Челябинской области. Там они роют окопы.

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