Розуміють, що ЗСУ не зупиняться. Росія направила строковиків укріплювати захист в Криму
Російські окупанти усвідомлюють, що ЗСУ не мають наміру зупинятись на правому березі Дніпра й просуватимуться далі. Направили строковиків для посилення захисту Криму.
Про це заявила речник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, пише РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
"Росіяни усвідомлювали, що Сили оборони України не зупиняться на правому березі річки Дніпро, вони будуть просуватися і далі. Облаштування більш глибоких рубежів оборони – це продовження роботи, яку вони вже почали на самому початку облаштування на лівому березі", - пояснила Гуменюк.
За словами речника Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, Росія скерувала зусилля у бік Криму, підтягнула туди додаткові інженерні підрозділи зі складу строковиків із Челябінської області, які допомагають окупантам рити там окопи.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, секретар РНБО Олексій Данілов заявив про необхідність зміни пріоритетів в стратегії деокупації Криму.
Як відзначив президент України Володимир Зеленський, лише звільнення Криму від російських окупантів допоможе встановити мир в нашій країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.