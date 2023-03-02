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Розуміють, що ЗСУ не зупиняться. Росія направила строковиків укріплювати захист в Криму

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Четвер 02 березня 2023 15:34
Розуміють, що ЗСУ не зупиняться. Росія направила строковиків укріплювати захист в Криму Фото: Росія направила строковиків укріплювати захист в Криму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти усвідомлюють, що ЗСУ не мають наміру зупинятись на правому березі Дніпра й просуватимуться далі. Направили строковиків для посилення захисту Криму.

Про це заявила речник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, пише РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Росіяни усвідомлювали, що Сили оборони України не зупиняться на правому березі річки Дніпро, вони будуть просуватися і далі. Облаштування більш глибоких рубежів оборони – це продовження роботи, яку вони вже почали на самому початку облаштування на лівому березі", - пояснила Гуменюк.

За словами речника Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, Росія скерувала зусилля у бік Криму, підтягнула туди додаткові інженерні підрозділи зі складу строковиків із Челябінської області, які допомагають окупантам рити там окопи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, секретар РНБО Олексій Данілов заявив про необхідність зміни пріоритетів в стратегії деокупації Криму.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, лише звільнення Криму від російських окупантів допоможе встановити мир в нашій країні.

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