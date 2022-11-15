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"Групова втеча". Окупанти, відступаючи, випустили всіх ув'язнених із СІЗО Херсона

Новость на русском →
Вівторок 15 листопада 2022 10:19
"Групова втеча". Окупанти, відступаючи, випустили всіх ув'язнених із СІЗО Херсона Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові випустили більше 400 засуджених із СІЗО у Херсоні під час своєї втечі. Українські правоохоронці вже знайшли частину втікачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"Дійсно, окупанти сприяли втечі ув'язнених з херсонського слідчого ізолятора, які вчинили групову втечу. Вже здійснено низку оперативно-розшуових заходів і близько 70 представників цього так званого спецконтингенту вже передано представникам пенітенціарної служби", - сказав він.

Єнін заявив, що правоохоронці мають орієнтування на кожного з ув'язнених, тому вони не втечуть далеко, а якщо втечуть - то не надовго.

Зазначимо, що раніше журналісти повідомляли про те, що окупанти при виході з Херсона сприяли втечі засуджених із СІЗО. Українські військові знайшли справи 457 засуджених, з них 15 - до довічного позбавлення волі. Після втечі росіян усі засуджені втекли на волю.

Окрім того, у СІЗО виявили справи 59 людей, яких затримали росіяни під час окупації. Повідомляється, що цих людей окупанти забрали з собою. Ймовірно, затриманих повезли до Криму.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що головні загрози для Херсона - це мінування та ворожі снаряди, які не розірвалися, а також можливі обстріли з лівого берега Дніпра.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала російського військового у деокупованому Херсоні. Він був переодягнений у цивільну форму і намагався вдавати з себе "місцевого".

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