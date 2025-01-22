Россияне выпустили по Украине 99 дронов: большинство удалось сбить

Российские оккупанты в ночь на 22 января выпустили по Украине 99 дронов с шести направлений. Большинство вражеских беспилотников уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушные силы ВСУ отметили, что в результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.

Еще 30 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

По состоянию на 10:00 Воздушные силы ВСУ подтвердили сбивание 65 дронов. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Этой ночью оккупанты выпустили дроны по Украине с шести направлений, а именно Чауда (Крым), Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (Россия).

Что еще известно о последствиях атаки

Напомним, что вечером 21 января россияне ударили дроном по жилому сектору в городе Сумы. В результате атаки повреждены дома, произошел пожар.

Также оккупанты атаковали дроном Николаев вечером 21 января. В результате атаки был частично разрушен один из этажей многоквартирного дома, повреждены и другие дома и здания.

Как известно, в Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов повреждены электросети и дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.