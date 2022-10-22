Росіяни випустили по Україні 36 ракет. Більшу частину вдалося збити

Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.
"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. З ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість з яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Всім енергетикам і службам, які зараз працюють на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви - наші герої" , - зазначив Зеленський.
Він також додав, що підлі удари по критично важливих об'єктах є характерною тактикою терористів.
"Світ може і має зупинити цей терор", - додав він.
Нагадаємо, станом на 12:30 повідомлялося про 33 випущені по Україні ракети, 18 з яких вдалося збити. В тому числі українські ППО збили п'ять крилатих ракет "Калібр".
Під удар потрапили, зокрема, західні регіони. В результаті Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.
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