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Росіяни випустили по Україні 36 ракет. Більшу частину вдалося збити

Фото: наслідки одного з ракетних ударів (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. З ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість з яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Всім енергетикам і службам, які зараз працюють на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви - наші герої" , - зазначив Зеленський.

Він також додав, що підлі удари по критично важливих об'єктах є характерною тактикою терористів.

"Світ може і має зупинити цей терор", - додав він.

Нагадаємо, станом на 12:30 повідомлялося про 33 випущені по Україні ракети, 18 з яких вдалося збити. В тому числі українські ППО збили п'ять крилатих ракет "Калібр".

Під удар потрапили, зокрема, західні регіони. В результаті Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.

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Володимир ЗеленськийракетиВійна Росії проти України