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Россияне выпустили по Украине 36 ракет. Большую часть удалось сбить

Фото: последствия одного из ракетных ударов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска в общей сложности выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые сейчас работают на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру. Вы - наши герои", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что подлые удары по критически важным объектам являются характерной тактикой террористов.

"Мир может и должен остановить этот террор", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 12:30 сообщалось о 33 выпущенных по Украине ракетах, 18 из которых удалось сбить. В том числе украинские ПВО сбили пять крылатых ракет "Калибр".

Под удар попали в том числе западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен, а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.

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