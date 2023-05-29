Росіяни випустили по Україні до 10 ракет "Іскандер", серед яких й балістичні, - Ігнат

"Попередньо ми давали інформацію: ракетна атака, там до 10 ракет "Іскандер". Так, вони бувають різні - "Іскандер К" - це крилаті, а "Іскандер М" - це балістичні. Власне ці ракети були сьогодні випущені", - сказав він.

При цьому точна кількість випущених ракет наразі уточнюється. За попередніми даними, українські бійці знищили усі ворожі ракети.

Зазначимо, що у Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу об 11:09, а вже через 7 хвилин спрацювали сили ППО.

Речник Повітряних сил повідомив, що для атаки застосовувалися наземні установки - оперативно-тактичні комплекси наземного базування, які випускали ракети.

При цьому він підкреслив, що якщо ворог запланував цей удар заздалегідь, то ракети по балістичній траєкторії летять доволі швидко. А планування удару значить переміщення установки у відповідний район, приведення її у бойове положення та запускання ракети "Іскандер М".

Він зазначив, що якщо крилата ракета летить з району Каспію до центральних регіонів, то це можу зайняти годину-півтори.

Водночас у разі запуску балістики часу на зволікання зовсім немає: "Ракета на великій швидкості здіймається в стратосферу і вниз по дузі направляється на ціль. Тут лічені хвилини для того, щоб перейти в укриття".

Ігнат зауважив, що "Іскандер К" - це крилата ракета, яка летить як звичайна крилата ракета, притискаючись нижче до землі. Водночас балістична ракета, така як "Іскандер М", здіймається догори і відповідно атакує ціль по балістичній траєкторії.

Атака на Київ

Під час ворожої атаки у Києві виявили шість уламків російських ракет в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах. Мер Віталій Кличко також повідомив, що через обстріл одна людина отримала поранення в Подільському районі.

При цьому у КМВА повідомили, що окупанти змінили тактику під час 16-ї атаки на столицю за травень.

Додамо, що це вже друга за сьогодні ворожа атака на Україну. Вночі росіяни вже обстрілювали Київ та ще низку областей дронами та ракетами.

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