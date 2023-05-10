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Росіяни випустили понад 350 снарядів по Херсонській області: поранили людину

Фото: росіяни випустили понад 350 снарядів по Херсонській області (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу випустили 354 снаряди по Херсонській області. Внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"За минулу добу противник здійснив - 63 обстріли, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації!" - написав Прокудін.

За його словами, сам Херсон ворог обстріляв 7 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у школу, фельдшерський пункт, територію та будівлю торговельного центру. Через російську агресію одна людина дістала поранення", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо, днем раніше війська РФ 46 разів обстріляли Херсонську область. Через що 14 осіб отримали поранення, з них 1 - дитина.

Додамо, що вчора пізно ввечері в Херсоні повідомляли про потужні вибухи.

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